Escursione “Camminando nel Medioevo sui passi dei pellegrini”

Archiviate le recenti camminate, l’associazione ‘Sentiero del Tidone’ organizza per domenica 11 ottobre “Camminando nel Medioevo sui passi dei pellegrini”, una nuova escursione ad anello che, partendo da Nibbiano, arriverà alle pendici del Monte Lazzarello dove il Sentiero del Tidone incontra la ‘Via degli Abati’.

L’iniziativa, nata e promossa dall’associazione ‘Sentiero del Tidone’, si avvale della collaborazione dell’amministrazione comunale di Alta Val Tidone e della Pro Loco di Nibbiano ‘Curte Neblani’. La tematica è quella dei viaggi che un tempo facevano i pellegrini e che permette, tra le altre cose, di poter ammirare i borghi medioevali di Nibbiano e di Caminata, di attraversare il suggestivo paese di Trebecco, di poter godere dei colori dell’autunno e dei panorami sull’alta Val Tidone ma soprattutto di poter percorrere la Via degli Abati, itinerario francigeno di montagna che collega Bobbio con Pontremoli.

L’escursione, con guida AIGAE (Mirna Filippi), è di circa 11 chilometri ed è di difficoltà ‘E’ (escursionistico): luogo di ritrovo (e di arrivo) è il Bar Baracca in Piazza Combattenti a Nibbiano di Alta Val Tidone alle ore 8:30. L’arrivo è previsto per le ore 13 circa. Viene consigliato un abbigliamento adatto alla stagione, comunque con pile e giacca antivento e scarpe con suola scolpita. Il numero massimo di partecipanti, a seguito delle limitazioni imposte dal Covid, è di 20 e la prenotazione è obbligatoria entro Sabato 10 Ottobre. In caso di adesione, il partecipante dovrà sottoscrivere il regolamento di escursione in ottemperanza alle recenti direttive anticovid 19.

La quota di partecipazione è di € 10 (da versare alla partenza). In caso di maltempo l’escursione sarà annullata e gli iscritti verranno avvisati. Per le prenotazioni è possibile farlo chiamando (anche per eventuali indicazioni o chiarimenti) Mirna Filippi al 3923267010.

