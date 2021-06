Escursione tra i pozzi di Montechino, paese del Petrolio

Una camminata guidata fra la rigogliosa natura della Val Riglio alla scoperta dei pozzi petroliferi che furono in attività fino al 1945. La passeggiata permetterà tramite testimonianze dirette ed indirette di ripercorrere la storia e gli eventi che fecero di Montechino il Paese del petrolio.

L’escursione sarà svolta a piedi su itinerario ad anello interamente sterrato della lunghezza di 6 km; sarà così possibile visitare dei veri pozzi petroliferi. L’evento è a numero chiuso con obbligo di prenotazione. Sono disponibili 30 posti. In caso di sovrannumero di iscritti verrà aperta una lista di attesa per una eventuale replica della passeggiata. Per prenotare basterà scrivere al seguente indirizzo email: proloco.montechino@gmail.com. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato.