Escursione “Tra il Nure e il Trebbia: da Castellaro a Spettine”

Sabato 15 maggio, alle ore 15, prende il via il calendario di escursioni guidate e gratuite “ScopriNureChero” organizzato dall’Unione Valnure Valchero in collaborazione con I Calcaterra Guide Ambientali Escursioniste. Partenza dunque da Castellaro, in comune di Travo, su un percorso che si svilupperà per lo più nel comune di Bettola regalando emozionanti scorci panoramici delle valli del Trebbia e del Nure.

L’escursione, adatta anche a famiglie con bambini abituati al cammino, sarà condotta dalle guide ambientali escursionistiche, Valentina Cerroni e Annalisa Guaraldo, nel pieno rispetto delle norme vigenti e con particolare attenzione alla sicurezza in ambiente e per le condizioni sanitarie. L’escursione è gratuita ed è necessario prenotarsi al numero 3403428523.

Ai partecipanti è richiesto di raggiungere autonomamente i luoghi di partenza e arrivo delle escursioni. Le escursioni potrebbero subire delle variazioni di data per motivi di condizioni meteorologiche o di situazione sanitaria. I dettagli delle singole escursioni e le modalità di prenotazione verranno illustrati sul canale facebook di VAL NURE e VAL CHERO @nurechero e attraverso la pagina facebook dei CALCATERRA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE @icalcaterragae

CONTATTI UTILI PER LE ESCURSIONI:

UFFICIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA VAL NURE E VAL CHERO:

MAIL: iat@valnure.info

Telefono: +39 0523 870997 www.valnure.info