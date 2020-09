ESSAI. Rassegna di cinema d’autore – La volta buona

Lunedì 14 settembre negli UCI Cinemas riparte ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità. Protagonista di questa settimana La Volta Buona, il film diretto da Vincenzo Marra e distribuito da Altre Storie che racconta la storia di Bartolomeo, un procuratore calcistico che ha perso moglie e figlia per via del suo vizio per il gioco, che si trova di fronte a una scelta quando incontra Pablito, un ragazzo uruguaiano pieno di talento, ma che ha anche bisogno di aiuto.

Il prezzo del biglietto per assistere alle proiezioni dei film in rassegna, che saranno proposti ogni lunedì in un doppio spettacolo alle 18 e alle 21, è di 5 euro. Restano valide tutte le agevolazioni previste per i possessori di SKIN ucicard e i convenzionati.

SINOSSI “LA VOLTA BUONA” – Bartolomeo è un procuratore calcistico con un problema con il gioco d’azzardo, che gli è già costato il suo rapporto con moglie e figlia. Assediato dai creditori, l’uomo è sempre alla ricerca di un’occasione che gli cambi la vita e lo renda finalmente ricco. L’occasione si presenta quando incontra Pablito, un ragazzino uruguaiano che l’ex socio Bruno ha scovato nelle baraccopoli di Montevideo. Pablito ha un talento, ma anche un fisico che richiede un investimento importante sulla sua crescita fisica affinché possa competere in futuro a livelli importanti. Fra l’uomo e il ragazzino si instaura un rapporto di necessità reciproca, ma anche un legame affettivo che Bartolomeo non aveva messo in conto.