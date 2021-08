Estate Farnese – “A nudo il re”

Prosegue, tra le suggestioni di cinema e teatro, il programma di #EstateFarnese.

Si alza il sipario sulla fiaba satirica “A nudo il re”, domenica 22 agosto alle 21 nel cortile di Palazzo Farnese: per la regia di Guido Lavelli, Cantiere Simone Weil porta in scena 12 attori in collaborazione con Quarta Parete, Traattori, Tev Laboratorio e Il filo di Arianna, affrontando il tema del bisogno di libertà, del rispetto dei diritti, della forza dell’amore, della fantasia e della gioventù contro la ferocia del potere.

La biglietteria sarà aperta a Palazzo Farnese, domenica 22, dalle 19 all’inizio dello spettacolo, ma i tagliandi di ingresso sono disponibili anche sul circuito Vivaticket.