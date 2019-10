Extrema Ratio Wine Bar – Marco “Ray” Mazzoli presenta il suo nuovo disco

Reduce dal concerto con i Big Fat Mama (in qualità di special guest alle tastiere) nel grande festival “Blues Made in Italy”, tenutosi il 12 ottobre a Cerea (VR), Marco “Ray” Mazzoli presenta ufficialmente l’ottavo disco (il sesto su un suo progetto personale o da solista).

Mazzoli sarà a Piacenza, all’Extrema Ratio Wine Bar (Strada Gragnana, 17), venerdì 18 ottobre (ore 18).

IL DISCO – Si tratta di un disco per piano solo e voce, “My piano and me we’ve got rhythm”, prodotto dall’etichetta “Nadir Music” di Genova. “Il piano blues è ritmo, oltre che armonia e melodia – dice Ray Mazzoli – e le incredibili potenzialità ritmiche del pianismo blues sono molto più forti di quanto si pensi comunemente”. Il disco si cala infatti nel ritmo del boogie, del R&B, dello swing, per poi passare al blues tradizionale e a brani di ispirazione gospel, in 7 composizioni originali (una, l’ultima traccia del disco, totalmente improvvisata) e 6 rivisitazioni (a volte spinte quasi allo stravolgimento) di brani noti, ma con chiari connotati di musica afroamericana.

Il disco è stato realizzato (nello spazio di un pomeriggio e mezzo, in un periodo travagliato) presso gli studi dell’etichetta discografica Nadir Music di Genova, che annovera tra i suoi artisti anche i Big Fat Mama, una delle blues band “storiche” italiane e Neri Marcorè, nel suo progetto discografico. Nelle intenzioni dell’autore, si dovrebbe trattare di un disco “ruvido”, diretto e non limato da mixaggi troppo elaborati.

Tante sono le date di presentazione dal disco (molte nel piacentino) e molte altre sono in arrivo:

– VENERDI’ 18 OTTOBRE, ore 18, PIACENZA, Extrema Ratio Wine Bar, Strada Gragnana 17,

– VENERDI’ 25 OTTOBRE, ore 21, Genova, Louisiana Jazz Club, via S. Sebastiano 36/r.

– DOMENICA 27 OTTOBRE, ore 12,30 Piacenza, Dubliners Irish Pub, via S. Siro 24, per i “Sunday Lunch” del Dubliners.

– SABATO 14 DICEMBRE, ore 21 Brescia “Lo Stran Palato – Blues Club & Restaurant” Louisiana Blues Trio in concerto.

Altre informazioni sul sito di Ray Mazzoli https://marcoraymazzoli.wixsite.com/marcoraymazzoli