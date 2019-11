“Facciamo San Martino” – Laboratorio didattico per bambini

Arriva l’Estate di San Martino: la Cattedrale, il Museo Kronos e CoolTour s.c. hanno predisposto e attivato un laboratorio didattico dedicato ai bambini per domenica 10 novembre dal titolo “Facciamo San Martino” che si terrà alle ore 16.

Si racconterà ai bambini la storia di San Martino e il povero davanti all’omonimo e maestoso dipinto di Carracci, per poi guidarli a creare, con variopinte foglie autunnali, colori, colla e tanta fantasia, delle opere figurative tutte loro. Fino alla sorpresa finale, per riflettere tutti insieme sull’importanza del dono. Il costo di partecipazione è di € 6. L’iscrizione è obbligatoria, così come è obbligatorio comunicare la cancellazione.

Il laboratorio si terrà presso l’aula didattica del Salone polifunzionale della Cattedrale (Chiostri del duomo) e fa parte del più vasto programma L’Estate di San Martino della Cattedrale di Piacenza che a sua volta trova spazio nella programmazione cittadina per la giornata Estate di San Martino – Antichi Mestieri promossa dall’Associazione Commercianti Vita in Centro a Piacenza.

Il laboratorio, svolgendosi in un luogo chiuso, rimane attivo anche in caso di maltempo. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com