Fahr&libri – Incontro con Ludovico Del Vecchio e Cristiana Minelli

Alla libreria Fahrenheit 451 ricominciano gli appuntamenti con Fahr&libri, incontri con l’autore del venerdì.

Il primo appuntamento del 2020 per gennaio sarà una presentazione condivisa: venerdì 17 gennaio alle ore 18 alla libreria Fahrenheit 451 ospiti Ludovico Del Vecchio e Cristiana Minelli per una chiacchierata sui loro libri “Il movimento delle foglie” (Elliot) e Questa non me la bevo (Ultra). Seguiranno gli appuntamenti con Francesco Recami il 24/01 in collaborazione con Profondo giallo, e con Sandro Capatti il 31/01.

Ludovico Del Vecchio – Non scrive solo di alberi e guerrilla gardening (ricordiamo i precedenti romanzi della serie con il poliziotto Jan De Vermeer La compagnia delle piante e La cura degli alberi, già editi da Elliot), ma è passato dalle parole ai fatti. Il primo dicembre del 2018 ha messo a dimora otto giovani querce nel Parco della Repubblica di Modena, la città in cui vive. Altri piccoli alberi vengono allevati nel suo minuscolo giardino, per poter essere piantati nottetempo.

Cristiana Minelli – Nata a Modena nel 1965, ha lavorato a «Comix» e cenato con Dracula, alias Christopher Lee, nel ristorante del miglior cuoco del mondo. Ha pubblicato diversi libri, fra i quali Il colombo è andato alla toilette e altri racconti (Greco & Greco, 2013), Ascolta le cicale. I diari delle panchine di Central Park (Greco & Greco, 2016) e Come angeli che han messo le ali, favola per la Galleria Nazionale dell’Umbria, illustrata da Bimba Landmann, (Aguaplano, 2019). Convinta che il condominio sia un palazzo narrativo, dirige la rivista «Manzini Magazine». Cura la rubrica di costume Tiri Liberi per la «Nuova Gazzetta di Modena».