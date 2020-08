Riparte una nuova stagione di appuntamenti FAI (Fondo Ambiente Italiano) nella provincia di Piacenza con iniziative organizzate per tutto il mese di settembre

Sabato 5 settembre

FAI Green Hour: a Casa del Giardiniere

Il Gruppo FAI di Monticelli d’Ongina vi aspetta “A Casa del Giardiniere” per un appuntamento speciale all’insegna della bellezza, della natura e della sostenibilità.

Ore 17 – RITROVO E ACCREDITO PARTECIPANTI

Ritrovo presso l’azienda florovivaistica Bearesi in Loc. Bonissima, Monticelli d’Ongina, PC 29010

Ore 17.30 – INIZIO VISITE CULTURALI

Visita guidata alla serra adibita a Museo del Giardinaggio e percorso itinerante nel verde, con letture a tema giardino

Ore 19 – APERITIVO IN GIARDINO

A cura di Tenda Rossa 2.0, aperto ai volontari FAI della provincia e a tutti i visitatori

SERATA a tema GREEN: per immergervi nell’atmosfera e non passare inosservati, indossate un dettaglio verde

Evento su prenotazione, con possibilità di scegliere tra 3 diversi pacchetti:

– Solo visite culturali, a contributo minimo di 3€ per gli iscritti FAI e di 5€ per i non iscritti

– Solo aperitivo, a contributo minimo di 12€ per gli iscritti FAI e di 15€ per i non iscritti

– Visite culturali e aperitivo, a contributo minimo di 15€ per gli iscritti FAI e di 20€ per i non iscritti

Una bella serata di fine estate da trascorrere insieme per ringraziare i volontari FAI della preziosa collaborazione e per ritrovare tutti i nostri iscritti, i visitatori, i curiosi, gli appassionati e soprattutto i sempre fedelissimi sostenitori del FAI e ringraziarli del continuo supporto anche in un momento così difficile per tutti. Per i volontari che hanno partecipato attivamente agli eventi del primo semestre del 2020, l’aperitivo sarà offerto dalla Delegazione FAI di Piacenza (rimane necessaria la prenotazione). Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, la prenotazione è obbligatoria. Si prega di confermare la propria partecipazione alle visite e all’aperitivo entro giovedì 3 settembre scrivendo a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it o contattando il punto FAI di Monticelli, Agenzia Viaggi Merli Travel, specificando al momento della prenotazione il pacchetto scelto, i nominativi dei partecipanti, un numero di telefono e il numero di tessera, se iscritti FAI.

Evento aperto a tutti con possibilità di iscriversi al FAI o di rinnovare la propria iscrizione.