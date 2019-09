Famiglia Piasinteina – Apertura anno sociale 2019/2020

Venerdì 4 ottobre alle ore 21 apertura dell’anno sociale 2019/2020 alla Famiglia Piasinteina all’insegna della musica.

Come gli scorsi anni è la musica ad aprire gli incontri culturali, come linguaggio universale, una realtà che consente di comunicare, di gettare “ponti” verso gli altri ed unire, così, le persone, come peraltro è lo spirito stesso della Famiglia Piasinteina.

Sul palco del sodalizio piacentino si sono alternati musicisti, cantanti ed artisti di notevole talento come sarà in questa serata che vede protagonista Valter Losi, considerato uno dei principali maghi della fisarmonica, nonché compositore di brani musicali con soluzioni armoniche di gusto raffinato, elegante. Un ritorno quello di Valter Losi in Famiglia “Perché – ha detto – mi piace la famigliarità dell’ambiente, con un pubblico partecipe che sa ascoltare ed apprezzare la buona musica”.

Prevista la partecipazione straordinaria, nel corso della serata, del M° Luciano Cortellini, musicista, autore e compositore di brani musicali. Conduce Fausto Frontini. L’ingresso è libero