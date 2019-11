Bobbio, domenica 17 novembre, farà un tuffo nel passato con la manifestazione “Fantastico Medioevo” che sarà ambientata nelle vie del centro storico della città d’arte e Borgo dei Borghi 2019, palcoscenico di appassionanti spettacoli itineranti.

Accampamenti medievali, mercato medievale, laboratori di arti e mestieri, esposizione creativi, giochi medievali per bambini, sbandieratori, spettacolo di fuoco, falconeria, giocolieri, musica e per i più piccoli sarà presente anche la trucca bimbi. Ingresso gratuito.

La manifestazione si svolgerà dalle 11 alle 18 e si potrà mangiare insieme in Piazza Santa Fara. In caso di maltempo la manifestazione verrà spostata domenica 24 novembre. Per aggiornamenti è possibile consultare la pagina facebook dell’Associazione Commercianti