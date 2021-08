FAST & FURIOUS 9

Prima Nazionale

Mercoledì 18, venerdì 20, sabato 21, domenica 22, lunedì 23, martedì 24 agosto, ore 21:15

Fast and Furious 9, il film diretto da Justin Lin, è il nono capitolo del franchise action Fast and Furious.

Nel film, ambientato a distanza di quattro anni dai fatti precedentemente narrati, vediamo Dominic Toretto (Vin Diesel) profondamente cambiato, che trascorre una vita serena e rilassata lontano da pericoli e inseguimenti, insieme a Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio Brian. Ma le cose sono destinate a cambiare quando fa ritorno sulla scena suo fratello minore Jakob (John Cena). L’uomo oltre ad essere un audace pilota, è uno scaltro assassino e un ladro che sta organizzando un complotto a livello mondiale. Dom riunirà ancora una volta la sua squadra e dovrà fare così i conti con il proprio passato lasciato in sospeso. Riuscirà a fermare i piani di suo fratello e mettere al sicuro le persone che ama?

Genere: Azione

Regia: Justin Lin

Attori: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Cena, Tyrese Gibson, Lucas Black, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Cardi B, Helen Mirren, Charlize Theron, Vincent Sinclair

Durata: 145 min.