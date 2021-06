FATHER FORGIVE

A Concert of Sacred Music

2 luglio 2021 – ORE 21.00

CATTEDRALE DI PIACENZA

PIACENZA – L’ evento musicale Father forgive: a concert of sacred music fissato in data 2 luglio 2021 – ore 21.00 presso la Cattedrale di Piacenza organizzato dall’associazione culturale “Phonisos Music Association” in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza vedra’ l’esibizione dell’orchestra “Piacenza Wind Orchestra”, formata da una trentina di giovani musicisti e professionisti, molti dei quali allievi del Conservatorio stesso, e del Coro Jazz della Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano, diretto dal maestro Giorgio Ubaldi. Direttore del concerto sarà il maestro Gianluca Feccia.

Le due finalita’ principali del concerto saranno il ricordo del maestro Angiolo Tarocchi, docente di composizione presso il Conservatorio di Piacenza e venuto a mancare lo scorso dicembre dopo una lunga malattia, e il ricordo di tutte le vittime del Covid della nostra citta’. Oltre al ricordo, gli obiettivi principali di questo concerto sono sia il rilancio della vita artistica e musicale della città, con particolare coinvolgimento dei giovani e la valorizzazione del territorio. Il concerto vuole rappresentare, simbolicamente, la ripresa dell’attività musicale piacentina su larga scala, includendo oltre una cinquantina di artisti. D’altra parte l’obiettivo principale della P.W.O. è quello di trasmettere l’importanza della creazione e dell’esecuzione musicale – realtà così duramente colpite a causa della pandemia – allacciando ponti con le istituzioni e gli enti locali di tutto il territorio piacentino.

Il programma del concerto è incentrato sulla musica ecclesiastica contemporanea e nel dettaglio prevede l’esecuzione della Missa Brevis del compositore inglese Will Todd, per orchestra, organo, coro, voce e solisti, de Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce dello stesso Todd per orchestra, coro, solisti e organo, di Angiolo’s Braces per orchestra, arpa, coro, percussioni e organo scritto da Gianluca Feccia in ricordo del maestro Angiolo Tarocchi e di alcune selezioni tratte dai Sacred Concert di Duke Ellington.

La prenotazione è obbligatoria e può avvenire tramite email a segreteriapwo@gmail.com o cell. 3470853567 (sig.ra Beatrice Borsani). 50 posti saranno riservati al personale medico-sanitario dell’Asl di Piacenza.

L’evento viene realizzato con il contributo di Coop Alleanza 3.0, Metronotte Piacenza, si avvale della collaborazione dei Civici Corsi Jazz della Civica Scuola di musica “Claudio Abbado” di Milano, della Diocesi di Piacenza, della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cattedrale, della Basilica di Sant’Antonino e della partnership tecnica di Belgioioso Service e di Pianomania Strumenti Musicali.

L’evento, inserito all’interno delle Manifestazioni Antoniniane, è patrocinato dalla LILT (Legai italiana per la lotta contro i tumori), dal Comune di Piacenza e dalla Provincia di Piacenza.

CURRICULUM DELL’ORCHESTRA

Il gruppo orchestrale P.W.O. “Piacenza Wind Orchestra”, formato da una trentina di elementi, nasce nel 2019 da un’idea di alcuni musicisti del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza con l’intento di approfondire il genere musicale jazz, swing, blues del periodo delle grandi Big Band da Benny Goodman a Quincy Jones. Sin da subito a fianco dell’attivita’ concertistica l’orchestra si propone l’obiettivo di collaborare con compositori e arrangiatori con l’intento di sperimentare e ricercare nuove sonorita’. In quest’ottica l’organico orchestrale della PWO è un organico “allargato” comprendente diversi strumenti solitamente non impiegati in questi generi.

L’obbiettivo di questo progetto è portare la musica classica e jazz colta in tutto il territorio piacentino, in generale favorendo la cooperazione fra l’orchestra stessa e gli enti locali, sia pubblici che privati.

L’orchestra ha partecipato a diverse manifestazioni organizzate dal Conservatorio Nicolini di Piacenza come la Passeggiata Musicale tenutasi a Piacenza nel maggio 2019, l’Open day dell’Anno Accademico 2019/2020; ha organizzato il concerto “Suoni dall’Antica Chiesa” nell’Antica Pieve di Castelletto di Vernasca (PC); ha partecipato inoltre ai Venerdì Piacentini, al Festival Musicale Bleech Festival, e collabora con il Fondo Ambiente Italiano in eventi per la valorizzazione del territorio. Ha all’attivo inoltre una fervida collaborazione con la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano con cui sta preparando un progetto centrato sulla musica contemporanea jazzistica corale e non solo.