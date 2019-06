FAVOLANDO

Da Sabato 15 a Domenica 16 giugno – dalle ore 10 alle ore 23

Centro sportivo San Sepolcro – Via San Sepolcro, 15 Piacenza (PC)

Saranno due giornate dedicata alle famiglie, in cui si potrà partecipare a vari giochi e assistere a esibizioni Si potrà tornare indietro nel tempo cimentandosi con il tiro con l’arco. Si potrà partecipare ad una serie di attività ludico ricreative e di aggregazione. Laboratori e feste condurranno nel mondo dei pirati, e per finire saluteranno i Burattinai Pasticcioni e lo spettacolo di Micromagia per il divertimento di tutta la famiglia.

E’ previsto inoltre l’allestimento di un’area relax con panini bibite ecc. e un’area attrezzata per il pic-nic .

PROGRAMMA (il programma può subire variazioni)

SABATO 15 GIUGNO

10.00 Apertura Campo Pirata

10.00-11.30 LABORATORI DI PIRATERIA :

10.00-11.30 Laboratorio il cappello e la benda dei pirati gratuito

10.00-11.30 Laboratorio magico gratuito

10.00-11.30 Tatuaggi temporanei per Bambini a tema Pirati gratuito

10.00-11.30 Laboratorio origami il pappagallo gratuito

11.30- 12.30 Giochi d’acqua gratuito

13.30-14.00 Tiro con l’arco– gratuito

14.00 – 15.00 Giochi d’acqua – gratuito

15.00-18.00 Trucca bimbi gratuito

15.00-16.00 Laboratorio marionette – gratuito

15.30 – 16.00 Bolle party -gratuito

16.00-17.00 Laboratorio palloncini la spada del pirata -gratuito

17.00- 18.00 Caccia al tesoro – gratuito

18.00-19.30 Giochiamo insieme i pirati ed il tesoro perduto -gratuito

20.00 CENA E SPETTACOLO MAGI-COMICO-BABY DANCE

DOMENICA 16 GIUGNO

10.00 Apertura campo pirata

10.00-11.30 LABORATORI DI PIRATERIA :

10.00-11.30 Laboratorio il cappello e la benda dei pirati gratuito

10.00-11.30 Laboratorio magico gratuito

10.00-11.30 Tatuaggi temporanei per Bambini a tema Pirati gratuito

10.00-11.30 Laboratorio origami il pappagallo gratuito

11.30- 12.30 Giochi d’acqua gratuito

13.30-14.00 Tiro con l’arco– gratuito

14.00 – 15.00 Giochi d’acqua – gratuito

15.00-18.00 Trucca bimbi gratuito

15.00-16.00 Laboratorio marionette – gratuito

15.30 – 16.00 Bolle party gratuito

16.00-17.00 Laboratorio palloncini la spada del pirata gratuito

17.00- 18.00 Caccia al tesoro – gratuito

18.00-19.30 Giochiamo insieme i pirati ed il tesoro perduto gratuito

20.00 CENA E BURATTINAI PASTICCIONI – BABY DANCE