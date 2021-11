Incontro “Fede in Dio fonte di accoglienza e convivenza”

Parte con domenica 28 novembre una serie di tre incontri organizzata dalla Azione Cattolica di Piacenza-Bobbio che vuole soffermarsi e approfondire un tema oggi molto sentito e combattuto, cioè la capacità di saper accogliere l’altro, lo straniero, colui che non parla la nostra lingua, che non professa la nostra fede. Il tema comune è la “tenda” che si rifà alla “Tenda di Abramo” (Libro della Genesi cap. 18) segno di accoglienza e di ospitalità per tutti.

Il primo della serie, dal titolo “Fede in Dio fonte di accoglienza e convivenza”, è fissato per domenica 28 novembre, presso l’Auditorium de “Il Samaritano” (Via Giordani – Piacenza), dalle 17 alle 19. Relatrici saranno Lejla Bosnjakovic, direttrice della comunità islamica a Piacenza e Laura Caffagnini, giornalista e referente SAE di Parma, che moderate dal dr. Enrico Corti, daranno vita a un dibattito e un approfondimento su come la fede in un Dio unico che ci accomuna possa essere veicolo a superare barriere e diffidenze. E’ richiesto il green pass.