“Fermo Immagine” – La nostra coraggiosa risposta alla pandemia

Domenica 31 ottobre, ore 21 – Teatro San Matteo (Piacenza)

Evento a cura dell’associazione “Maschera di cristallo”

Questo lavoro – che rientra nel Progetto “Piacenza riparte dalla Cultura” – è nato da una serie di interviste/inchiesta sulla condizione delle persone pre- durante e dopo il covid. Ne è nata una produzione teatrale, nella quale alle problematiche attuali si alternano liriche della letteratura italiana contemporanea. Il Maestro Manuel Pietra ha composto le musiche come accompagnamento a ogni quadro della rappresentazione. Il campione di intervistati ha riguardato categorie diverse di persone, comunque variamente interessate, anche per motivi professionali, alla gestione della pandemia: medici e volontari della Pubblica Assistenza, studenti, lavoratori, genitori, figli, operatori nei settori della cultura e del teatro. Un fil rouge unisce tutte queste persone nella volontà di riscoprire se stessi e di usare in modo appropriato e costruttivo il loro tempo. C’è la volontà di vivere con quell’entusiasmo che è proprio dei bambini. Il presente impegno di carattere scenico vale anche come nostro contributo alla rinascita della nostra Città e alla ripresa di fiducia.