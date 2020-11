“Festa dei lettori e delle lettrici”, appuntamento con Davide Morosinotto

Continuano gli appuntamenti della “Festa dei lettori e delle lettrici”, il ciclo di eventi a conclusione del progetto del Comune di Piacenza “La scelta di leggere Piace”, ideato dalla biblioteca Passerini Landi in collaborazione con Equilibri e finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell). Dopo gli incontri con l’illustratore Lorenzo Terranera e lo scrittore Fabio Geda, domani, martedì 1 dicembre, alle ore 11, sarà la volta dello scrittore Davide Morosinotto, che incontrerà in diretta sulla pagina facebook della biblioteca (www.facebook.com/passerinilandi) gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

Davide Morosinotto è nato nel 1980 in un piccolo paese vicino a Padova, vive a Bologna. Laureato in Scienze della Comunicazione, è giornalista, traduttore di videogiochi, scrittore di fantascienza e libri per ragazzi. Nel 2007 ha vinto il Mondadori Junior Award, e ha pubblicato il suo primo libro, “La corsa della bilancia”. Da allora ha scritto più di trenta libri. Nel 2017 ha vinto il “Superpremio Andersen” con “Il rinomato catalogo Walker & Dawn” (Mondadori).