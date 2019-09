Festa dei nonni 2019

Domenica 29 settembre, sul Pubblico Passeggio bancarelle di qualità ambulanti per un giorno. In collaborazione con il centro intergenerazionale anziani e bambini insieme alcuni nonni diventeranno veri e propri venditori ambulanti per un giorno

Orario: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17