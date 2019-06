Questo weekend il fiume Po è pronto ad animarsi con tante iniziative culturali ed enogastronomiche.

Sabato 15 e domenica 16 giugno, in zona Veratto, andrà in scena la “Festa del Po”. Fra gli appuntamenti di rilievo per valorizzare il Grande Fiume una tavola rotonda sabato alle ore 10 e 30 su situazione e prospettive del Po a monte di Piacenza.

Previste poi biciclettate, gite in barca, mostre, mercatini, proiezioni, laboratori, gastronomia a chilometri zero, laboratori, proiezioni e musica. L’organizzazione dell’evento – curato da Camilla Rossi – vede il patrocinio del Comune di Rottofreno.

IL PROGRAMMA COMPLETO