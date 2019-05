Ogni anno per Rugby Lyons la fine della stagione sportiva è scandita dalla tanto attesa Festa Del Rugby, festa che dal 1983 accompagna, con l’energia che contraddistingue la società rugbistica piacentina, genitori, allenatori e famiglie Lyons verso lo stop estivo.

Gli appuntamenti quest’anno saranno sei, divisi su due weekend che per problemi metereologici non saranno più dal 24 al 26 maggio e dal 31 maggio al 2 giugno. Il weekend 24-26 maggio slitterà al secondo weekend di giugno, da giovedì 6 a sabato 8.

Le nuove date ufficiali diventano quindi: 31 maggio in compagnia di Tsunami – autentica tribute band di grande impatto, 1 giugno con i Cash Tag e la loro storia del rap seguita in rigoroso silenzio dalla Silent Disco targata FDR e 2 giugno che vedrà rivivere sul palco alcuni mostri sacri della musica internazionale con i RAD1.

Dal 6 al 8 giugno, invece, un susseguirsi di suoni e ritmi con il rock dei Mister X ad animare la serata di giovedì 6 giugnoo, il punk rock degli eterni giovani The Sunny Boys, venerdì 7, per chiudere in bellezza con un mix di energia pura e innovazione con i Tribal Sound e il fluo party in compagnia di Alcatraz Milan a chiudere la serata di sabato 8 giugno.

La sede di via Rigolli apre quindi le porte a un programma denso di novità e ritorni per due weekend di divertimento assicurato.

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerti: ore 21

Ingresso gratuito