Ritorna a Vigolzone la tradizionale Sagra all’insegna del gusto, la FESTA DEL TORTELLO DE.CO, dedicata al tortello piacentino, con la sua tipica forma a caramella, ripieno di ricotta, parmigiano ed erbette, da pochi anni inserito tra i prodotti con Denominazione Comunale (De.Co).

Sei giorni di festa con stand gastronomici che offrono piatti tipici della cucina piacentina: non solo tortelli, ma anche pisarei e fasò, salume piacentino, spiedini, costine, porchetta, salame cotto, patatine fritte, dolci, vini locali e birra. Disponibilità di 4000 posti a sedere. Serate danzanti con le migliori orchestre su pista in acciaio di 380 mq. Per i più piccoli parco giochi con giostre gratuite.

Euro 3,50. A chi esce prima dello spettacolo musicale verrà rimborsato l’ingresso.

Venerdì 26 luglio 2019

Serata danzante con l’orchestra Matteo Bensi

Sabato 27 luglio 2019

Serata danzante con l’orchestra Daniele Tarantino

Domenica 28 luglio 2019

GRANDE EVENTO

Lunedì 29 luglio 2019

Serata danzante con l’orchestra Daniele Cordani

ore 23.00 Spettacolo Pirotecnico del Maestro Bernocco

Martedì 30 luglio 2019

Serata danzante con l’orchestra Omar Codazzi

Mercoledì 31 luglio 2019

Serata danzante con l’orchestra Pietro Galassi