Festa della Musica al Grande Albergo Roma

Nella notte più magica dell’estate, il 21 giugno 2019, si celebra la festa della musica con “Aperitivi Live”. È l’iniziativa di INC Hotels Group, leader alberghiero della Food Valley, che rende omaggio alla musica in tutte le sue forme creative, per festeggiare la ricorrenza istituita nel 1982 in Francia e poi diffusa nel resto d’Europa dal 1995.

Il Ministero della Cultura francese invitò musicisti professionisti e appassionati ad esibirsi per le strade, le piazze, nei giardini, nei musei, nei luoghi pubblici all’insegna della condivisione e l’unione culturale tra i Paesi del mondo. In Italia la Festa della Musica coinvolge nel giorno del solstizio d’estate 700 città pronte ad organizzare eventi che diano spazio alla creatività e al talento dei musicisti. L’evento è organizzato da INC Hotels, in collaborazione con Federalberghi. Ingresso gratuito.

Sulla scenografica terrazza che sovrasta al 7° piano la vista sul cuore storico di Piacenza a 360° del Grande Albergo Roma, l’aperitivo è accompagnato dalla musica del The Curly Joe acoustic duo, che con chitarra acustica, stomp box e basso hanno creato un sound nuovo e minimale legando generi diversi. Il Grande Albergo Roma organizza ogni venerdì un aperitivo musicale. Per il soggiorno: notte con colazione, accesso all’area wellness, palestra e aperitivo, a partire da 45 euro a persona.

