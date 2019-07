Avvolti dal mistero e dallo splendido paesaggio della Pietra Perduca, ritorna da venerdì 26 a domenica 28 luglio 2019, una delle feste più attese della Val Trebbia: la FESTA DELLA PERDUCA. Stands gastronomici con piatti tipici piacentini, musica live e serate danzanti.

La manifestazione viene organizzata ogni anno alla fine di luglio per la Festa di Sant’ Anna ed in tale occasione viene aperta la chiesetta per celebrare le SS.Messe.

Orario delle funzioni:

Sabato 27 luglio – Santa Messa ore 17.30

Domenica 28 luglio – SS Messe ore 9.30, 11.00, 17.30

Venerdì 26 luglio 2019

Serata danzante con l’orchestra MAZZONI BAND

Canta Jessica

Sabato 27 luglio 2019

Serata danzante con orchestra

Domenica 28 luglio 2019

Serata danzante con orchestra