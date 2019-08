Festa della Torta Spisigona

Si terrà anche quest’anno come da tradizione a Gragnano (Piacenza), per iniziativa del comitato della torta spisigona, la tradizionale festa dedicata all’omonima torta fiore all’occhiello della gastronomia della borgata Trebbiense. La manifestazione, giunta quest’anno alla 27esima edizione, è in calendario nei giorni 7, 8 e 9 settembre in Piazza della Pace.

Sabato 7 settembre alle ore 19,30 apertura degli stands gastronomici, alle 21,15 tutti in pista con l’orchestra spettacolo “Daniela Cavanna” (ingresso a offerta); domenica 8 settembre vendita torte nella sede della festa fin dal mattino, alle 16 pomeriggio in allegria per nonni e nipoti, organizzato con la collaborazione dei commercianti locali, con magia, trucca bimbi e baby dance, alle 19 apertura stands gastronomici e dalle 21 musica con l’orchestra “Valentina Valenti” (ingresso a offerta); lunedi 9 settembre stand gastronomici dalle 19,30, dalle 21 musica con l’orchestra “Marco e Alice” (ingresso a offerta).

All’interno del centro culturale comunale sarà presente il bando di beneficenza allestito dalla parrocchia “San Michele Arcangelo” che con gli utili contribuirà al pagamento dei restauri della chiesa locale recentemente eseguiti. La manifestazione gode del patrocinio del comune di Gragnano e della Banca di Piacenza.