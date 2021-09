Festa delle Castagne e Rossi del Ducato

Il 3 Ottobre torneranno a farsi sentire i Landini a Testa Calda e si sentirà lo scoppiettare delle Caldarroste nel borgo arquatese.

Dopo un’anno di sospensione dovuta alla pandemia, torna a Castell’Arquato la tradizionale festa delle Castagne. Sarà un’ edizione “leggera”, non ci saranno i tradizionali stands gastronomici e la sfilata conclusiva per le vie del borgo con i mezzi d’epoca, però non mancheranno le tradizionali caldarroste, che quest’anno saranno distribuite in più postazioni lungo il borgo, espositori. Sarà una manifestazione che coinvolgerà tutto il borgo arquatese, infatti sul lungo Arda si cuoceranno le caldarroste su enormi bracieri alimentati a legna, saranno presenti anche gli immancabili trattori a testa calda. Il basso paese sarà interessato da espositori di vario genere sia specialità gastronomiche che di artigianato. Mentre proseguendo per l’alto paese si potranno trovare, vecchi mestieri, espositori di vecchie attrezzature, antiquari e sorprese. Diversi saranno i punti di distribuzione delle caldarroste. I bar ed i ristoranti del borgo presenteranno le loro specialità. La manifestazione inizierà alle 10 terminerà alle 19.

Una delle novità della manifestazione sarà la prima edizione di “I Rossi del Ducato”, una rassegna di vini rossi delle migliori cantine della provincia di Parma e Piacenza. Acquistando il calice di vetro sarà possibile degustare i vini rossi delle due province. La rassegna si svolgerà lungo il viale delle Rimembranze ed assieme ai rossi sarà anche possibile assaggiare alcune specialità delle due province. Durante la manifestazione saranno prese tutte le misure anti-pandemia, pertanto é necessario il Green Pass.