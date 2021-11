Il centro storico di Piacenza si accende domenica 7 novembre con la Festa di San Martino.

L’iniziativa si svilupperà tra Piazza Cavalli e Piazza Duomo, dalle 8:30 alle 19:30: i cittadini potranno acquistare prodotti agroalimentari e di artigiano di qualità e intrattenersi con performance di artisti di strada, mentre i più piccoli potranno invece divertirsi coi “giochi di una volta”. Spazio anche ad iniziative di beneficenza, con gli stand di Croce Rossa, Casa di Iris e Armonia. L’evento vede in prima fila l’associazione Mercanti di Qualità di Piacenza, la Federazione Italiana Venditori Ambulanti Piacenza e il gruppo locale di Terziario Donna Confcommercio; in collaborazione con il Comune di Piacenza, l’Associazione Commercianti Vita in Centro a Piacenza, Confcommercio Piacenza, Cna Piacenza, Confesercenti Piacenza e Vita in Centro.