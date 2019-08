“La Festa di San Rocco 2019 a San Nicolò” si terrà giovedì 15 e venerdì 16 agosto nella Parrocchia guidata da don Fabio Galli.

La Festa dell’Assunta prevede il giorno di Ferragosto due Sante Messe alle ore 8 e alle 10 e un’iniziativa in trasferta: alle ore 20.30 la Fiaccolata in onore di Maria Santissima al Santuario di Monte Penice. La Festa di San Rocco prevede due Sante Messe alle ore 9 e alle 18.30; cena e musica in oratorio dalle ore 19.30.