Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con la FESTA D’LA BURTLEINA a Casaliggio di Gragnano in programma da sabato 31 agosto a lunedì 2 Settembre. Nata nel lontano 1973 e con alle spalle oltre 40 anni di attività, la burtleina si fregia del marchio De.C.O ( Denominazione Comunale d’Origine ) che vede riconosciuta la qualità e la tradizione della nostra bortolina, prodotta con ingredienti locali. Le serate, come da tradizione, vedranno alternarsi orchestre di ballo liscio per allietare il pubblico presente. L’ingresso è ad offerta.

Da anni ormai la Festa ha luogo nel campetto adiacente la Chiesa ed è organizzata dal locale circolo ANSPI, che può contare su decine di volontari, è ormai specializzata nella preparazione della succulenta ed inimitabile specialità. Migliaia sono le Bortelline distribuite e fritte sulle decine di fornellini disposti negli stand, servite insieme ad altre gustose prelibatezze della cucina classica piacentina, dai salumi nostrani ai famosi pisarei e fasò, lo stracotto d’asina per passare alle pizze e spiedini, non dimenticando però che nella serata di domenica sarà protagonista la polenta servita con i ciccioli oppure con la piccola di cavallo o il gorgonzola.

PROGRAMMA

Sabato 31 Agosto (ingresso ad offerta)

dalle 19 – Stand gastronomici con prodotti tipici e Burtleina…

– SERATA DANZANTE con l’orchestra WALTER GIANNARELLI

Domenica 1 settembre (ingresso ad offerta)

Ore 17 Apertura Banco di Beneficenza

dalle 19 – Stand gastronomici con prodotti tipici e Burtleina…

– SERATA DANZANTE con l’orchestra ANNALISA D’ALOIA

Lunedì 2 settembre (ingresso ad offerta)

dalle 19 – Stand gastronomici con prodotti tipici e Burtleina…

– SERATA DANZANTE con l’orchestra DANIELE CORDANI

MENU’

Sabato : Pisarei e fasò, Penne all’arrabiata, Stracotto d’Asina, Spiedini, Salumi, Salame cotto, Pizze, Patatine, Torte, Bortellina

Domenica : Pisarei e fasò, Penne all’arrabiata, Stracotto d’Asina, Spiedini, Salumi, Salame cotto, Pizze, Patatine, Torte, Bortellina

Lunedì : Polenta con Picula ad Caval, Polenta con Ciccioli, Polenta con Gorgonzola, Spiedini, Salumi, Salame cotto, Pizze, Patatine, Torte, Bortellina

Vini dei Colli Piacentini, Birra, Bibite, Caffè