Coldiretti Piacenza annuncia che la prossima festa a tema di Campagna Amica si terrà a Carpaneto.

Appuntamento al mercato contadino di viale Vittoria, a partire dalle 9 di domenica 28 luglio. In mostra le nostre eccellenze “amiche della tintarella”. “Perché dall’alimentazione – ricorda Valerio Galli, responsabile di Campagna Amica – arriva un aiuto prezioso non solo per la salute, ma anche per l’abbronzatura”.