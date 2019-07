Ritorna sabato 20 e domenica 21 luglio 2019, l’appuntamento più atteso dell’estate, FESTINQUOTA, la mitica festa al Lago Moo, nello splendido anfiteatro naturale in alta Val Nure, raggiungibile a piedi, in mountain bike e a cavallo.

Si tratta di una festa tradizionale, tra le montagne dell’alta Val Nure, giunta ormai alla 30° edizione, che accoglie chiunque voglia vivere una bellissima esperienza all’aria aperta e a contatto con la natura. La festa inizierà il sabato con l’apertura degli stand gastronomici ricchi di prodotti tipici locali e birra, che resteranno aperti fino a notte inoltrata e riapriranno il giorno successivo con la colazione. Due giorni di divertimento, giochi, musica live, escursioni e si dorme al chiaro di Luna.

Il pernottamento in tenda è consentito solo per la notte di sabato 20 luglio 2019. Per il permesso tenda è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito www.prolocoferriere.com oppure ritirabile i sabato dalle ore 9.00 alle 16.00 presso l’Ufficio Comunale di Ferriere. Il trasferimento al lago tramite mezzi propri motorizzati è vietato. E’ proibito accendere fuochi autonomamente, sarà cura dell’organizzazione allestire i punti fuoco. Non è permesso dare cibo agli animali che si potrebbero incontrare. RISPETTARE LA NATURA : nell’area della festa sono presenti punti di raccolta rifiuti.

La località è raggiungibile dalla strada provinciale 654R di val Nure, proseguendo dall’abitato di Ferriere verso Canadello; giunti in prossimità dell’ampio sentiero, è necessario proseguire a piedi per circa 4 km. Le pendenze e la difficoltà modesta ne fanno un ottimo itinerario escursionistico per famiglie.

SABATO 20 LUGLIO 2019

ore 16.00 – Apertura stand gastronomci

(piatti della tradizione, salumi ferrieresi e big moo)

Nel pomeriggio animazione per i più piccoli alla ricerca di Gasparino e dei folletti di Lago Moo.

Per i grandi i giochi di una volta

La sera sotto le stelle si balla e si canta con i CANI DELLA BISCIA

a seguire si continua a ballare con la musica di DJ STEL

DOMENICA 21 LUGLIO 2019

ore 7.00 – Colazione in quota

ore 11.00 – Santa Messa

ore 12.30 – Pranzo: tagliatelle ferrieresi con i funghi ed altre specialità locali

Nel pomeriggio festa per il 30° compleanno di Festinquota

Musica e divertimento

Dimostrazione di ricerca persone disperse, Obedience ed Agility Dog con il Gruppo Cinofilo La Lupa