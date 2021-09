Festival 50+1 – “Il matto 2”

Il terzo weekend di Roundabout porta Festival 50+1 a Spazio4.0: la settima rassegna della rassegna di teatro contemporaneo pontenurese si sposta in città per portare il suo unico spettacolo in cartellone. IL MATTO 2. OVVERO IO NON SONO STATO. UNA TRAGICA FARSA SUL PROCESSO GIULIANI E LE MORTI DI STATO, a cura di Associazione Crisalidi in collaborazione con Spazio4.0.

LO SPETTACOLO – Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica de “IL MATTO” – con oltre due settimane di tutto esaurito a Milano e Torino – Loizzi riporta in scena il suo folle personaggio, dissacrante, ironico e drammatico, per una seconda, del tutto nuova e differente inchiesta di ordinaria follia sulle morti di stato. Un esilarante monologo a tredici voci, una farsa tragicomica, uno spettacolo in bilico fra satira e poesia, denuncia e intrattenimento, teatrocomico e teatro di parola. Un’indagine basata su documenti, testimonianze e atti processuali riguardanti i violenti fatti del G8 di Genova – “La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale.” come detto da Amnesty International – e dell’omicidio di Carlo Giuliani, ragazzo ucciso il pomeriggio del 20 luglio del 2001.

In un’incredibile girandola di ingressi, Massimiliano Loizzi dà vita a personaggi agli antipodi fra loro (giudice, avvocati, testimoni, giornalisti, carabinieri, poliziotti, onorevoli, manifestanti, black bloc e persino Giuliani stesso), grotteschi e surreali nella loro verità, mantenendo un ritmo serrato che via via sale in un crescendo di sentita denuncia, un atto poetico che è anche un atto civile e politico con un finale sorprendente che urla a gran voce che l’unica giustizia possibile è la verità e l’arma più grande è la memoria. Il processo messo in scena come una farsa tragicomica, diviene caricatura che mette in luce le pecche grottesche della giustizia e nel solco della migliore tradizione della satira e del teatro civile, punta il dito sul silenzio omertoso dello Stato; il tutto condito dall’ironia surreale di Massimiliano Loizzi che perdura per tutto lo spettacolo, capace di render comici anche i momenti più drammatici, e rendendo così meno pesanti gli insoluti casi dell’ingiustizia italiana. Uno spettacolo dei Mercanti di Storie, in collaborazione con il Teatro della Cooperativa scritto e interpretato da Massimiliano Loizzi, prima visione a Piacenza.

E dopo lo spettacolo, come da tradizione 50+1, non si va a casa: gli spettatori potranno scambiare due chiacchiere con l’artista e gustare 8pari, il vino sociale del Roero. Per tutti, infatti, l’ingresso comprende un bicchiere di ottimo vino Roero, prodotto grazie all’inserimento lavorativo di persone fragili nelle attività agricole ed educative di Progetto Emmaus, che da 25 anni si occupa di inclusione sociale sul territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Ingresso con biglietto, su prenotazione, con Green Pass.

