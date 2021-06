Festival Blues dal Mississippi al Po – Irene Grandi

La XVII edizione del Festival Blues dal Mississippi al Po riparte a Fiorenzuola dopo lo stop forzato causato dalla pandemia e lo fa alla grande con un calendario che mescola stili e generi, nomi famosi e giovani musicisti, grandi eventi e iniziative diffuse sul territorio.

Il taglio del nastro del festival è fissato martedì 29 giugno al Velodromo Attilio Pavesi quando, in collaborazione con la 6 Giorni delle Rose, la cantautrice Irene Grandi salirà sul palco per una data del suo tour “Io in blues” accompagnata da Saverio Lanza (chitarra e tastiera), Piero Spitilli (basso e contrabbasso), Fabrizio Morganti (batteria) e Pippo Guarnera come special guest. Apertura cancelli ore 20 – Inizio Concerto: ore 22.

BIGLIETTI