Festival Dal Mississippi al Po – Serata di Gala

DAL MISSISSIPPI AL PO 15° Edizione

PIACENZA – Palazzo Rota Pisaroni

SERATA DI GALA- MERCOLEDÌ 3 LUGLIO ore 21

Programma 3 Luglio

Cortile di Palazzo Rota Pisaroni ore 21,00

Presentazione della serata

21,10 – 21,40 – Presentazione letteraria a cura di Eleonora Bagarotti alla presenza dei due autori Joe R. Lansdale e Lewis Shiner

Ore 21,45 – 23,15 – Concerto di Stephanie Ocean Ghizzoni trio

“Se non canto non vivo” dedicato a “Mimì” Mia Martini

Il festival quest’anno avrà un’anteprima piacentina sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano nella cornice di Palazzo Rota Pisaroni: la serata riprenderà il format del festival, un connubio indissolubile tra musica a letteratura, naturalmente la serata sarà composta da ospiti internazionale di grande spessore artistico, l’intenzione è che rappresenti un unicum per la città.

Il gradito ritorno di Joe R. Lansdale, dopo una decina di anni di assenza dalle nostre zone, stavolta insieme all’amico fraterno Lewis Shiner, un altro grande romanziere americano contemporaneo. Lansdale notissimo in Italia, torna dopo dieci anni al festival, oltre ai numerosi successi letterari negli ultimi tre anni è salito alla ribalta per il successo della serie televisiva Hap & Leonard tratta da suoi racconti noir, mentre per Shiner è la prima volta in Italia, e sarà in tour per presentare il suo nuovo romanzo Black & White (Perrone editore).

La serata sarà completata da una proposta musicale inedita per il festival: “Se Non Canto, non vivo” Omaggio a Mia Martini e tutto il suo universo. Il progetto nasce nel gennaio del 2019 su richiesta esplicita di una promoter di Bellinzona, che, come da lei riconosciuto, sceglie Stephanie Ocean Ghizzoni, già nota cantante blues, di grande sensibilità, carisma ed empatia anche per esperienze molto affini a Mimi, e decide di chiederle di costruire un suo ricordo. In un vero e proprio viaggio nell’anima della regina indiscussa della musica italiana. Le canzoni, la vita, le gioie i dolori e gli amori. 16 brani arrangiati con raffinata delicatezza da Daniele Rotunno al pianoforte e Marco Pasetto clarinetto, clarinetto basso e soprano. Stephanie Ghizzoni alla voce e ai racconti di frammenti della storia di questa artista immensa.

In caso di maltempo la serata si svolgerà all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in Via Sant’Eufemia 12/13, a pochi metri da Palazzo Rota Pisaroni.

Il Festival “Dal Mississippi a Po” ritorna a Fiorenzuola D’Arda il prossimo 6 luglio alle ore 19 per l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Atlantic Echoes” presso gli spazi espositivi dell’Ex Macello in L.go Gabrielli. La serata proseguirà con il live dei Romea.