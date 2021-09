“Festival delle ragazze e dei ragazzi”, in programma domenica 12 settembre ai Giardini Margherita.

Il programma della giornata prevede al mattino, a partire dalle 10.30, tre laboratori a cura di “Quarta Parete Teatro”, “Mi-Rapconto in musica” e “Dance Foundation”. Nel pomeriggio, alle 15 sarà la volta di uno spettacolo di giocoleria animato da Manicomics Teatro, cui seguirà alle 15.30 “C’è di più! Giovani per il quartiere Roma” a cura dell’oratorio San Giovani Bosco. Ancora i Manicomics, alle 16.30, saranno al centro della performance “I colori delle emozioni”, mentre alle 17 è in programma la visita all’oratorio didattico della scuola Alberoni, al termine della quale seguirà un laboratorio a tema. Di nuovo, alle 17.30 è previsto uno spazio di riflessione dal titolo “Progetti per il nuovo anno”, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Emilia. La chiusura della giornata alle 18, con il Teatro Forum “Storie di ordinaria islamofobia: lavoro?” a cura della cooperativa “Giolli” di Tortiano (Parma).

La manifestazione avviene nel rispetto delle normative anti Covid-19. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato alla domenica successiva, 19 settembre, stesso luogo e stessi orari.