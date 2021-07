Festival di Teatro Antico di Veleia – Laura Morante in “Memorie”

Torna l’appuntamento estivo con il Teatro Antico nell’incanto dell’area archeologica di Veleia, dove si rinnova la dimensione (mutuata dall’esperienza più profonda del teatro greco) del rito civile di una comunità riunita per rivivere, attraverso la scena, i miti che appartengono a un passato collettivo.

LUNEDI’ 2 AGOSTO, Ore 21.30

LAURA MORANTE in MEMORIE

Drammaturgia di Marco Fabbri liberamente tratta da “A manera de memorias” di N. Gorin . Con M.Fabbri bandoneon M. Repellini violoncello S. Giavazzi pianoforte

Nuovo spettacolo

Musa di Nanni Moretti e Alain Resnais, Laura Morante torna a Veleia con uno spettacolo coinvolgente – in prima nazionale nel foro veleiate – che accompagna verso il finale l’edizione 2021 del Festival (ispirata ai temi della memoria e dell’eredità) a ritmo di musica, come in un rito catartico. La Musica è quella di Astor Piazzolla di cui, nel centenario dalla nascita, Memorie ripercorre, come una macchina del tempo, la storia (dell’artista ma anche di gran parte della musica del ‘900). Attrice di sofisticata sensibilità, la Morante declina con sapienza la drammaturgia di Marco Fabbri, accompagnata dal travolgente ritmo dei brani eseguiti dal vivo da Fabbri (bandoneon), Repellini (violoncello) e Giavazzi (pianoforte).

Biglietti: Euro 10 posto numerato

I biglietti possono essere acquistati:

Presso la libreria Feltrinelli di Piacenza (via Cavour 1 a Piacenza) nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00: domenica e nei giorni di spettacolo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Oppure

On line sul sito veleiateatro.com

Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica area archeologica di Veleia Romana. In caso di maltempo sulle pagine facebook e instagram del Festival saranno indicati gli aggiornamenti sull’agibilità degli spettacoli.

Informazioni – Per informazioni è possibile: telefonare al numero: 324.9297592 nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30; domenica e nei giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Oppure

scrivere a: info@veleiateatro.com