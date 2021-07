Festival di Teatro Antico di Veleia – Massimo Perrotta e Massimo Recalcati in “Eredità”

Torna l’appuntamento estivo con il Teatro Antico nell’incanto dell’area archeologica di Veleia, dove si rinnova la dimensione (mutuata dall’esperienza più profonda del teatro greco) del rito civile di una comunità riunita per rivivere, attraverso la scena, i miti che appartengono a un passato collettivo.

MERCOLEDI’ 21 Luglio, Ore 21.30

MARIO PERROTTA – MASSIMO RECALCATI in EREDITA’-Contrappunti sul figlio

Evento speciale in prima nazionale e in esclusiva per il Festival di Veleia

Un evento speciale, creato in esclusiva per il festival di Veleia, vede insieme in scena Massimo Recalcati, uno dei più noti psicoanalisti d’Italia e il premio Ubu Mario Perrotta, esponente del miglior teatro contemporaneo. Massimo Recalcati e Mario Perrotta tornano in scena insieme per proseguire il viaggio attraverso le relazioni familiari dopo “Dalle ceneri dei padri” (2018) e “Madre: indicativo presente” (2019). La lente di ingrandimento è ora rivolta alla figura del figlio, figura del segreto, del destino, del futuro, figura dell’eredità. A partire da Edipo – figlio ingabbiato nella Legge dettata dal fato che lo pone in un contrasto violento col padre – per approdare ad Amleto – figlio che di quella Legge potrebbe spezzare le catene e che, tuttavia, decide di non agire.

Una più contemporanea assenza del dialogo e la sua antitetica ricerca di comprensione tra generazioni è, invece, alla base di un’altra coppia di figli: da un lato la figlia del mitico “svedese” in Pastorale americana di Philip Roth che, con il suo fondamentalismo adolescenziale, rifiuta il mondo degli adulti, per lei falso e impuro, da cancellare; dall’altro, Telemaco, figura nostalgica del figlio in attesa del padre, ma soprattutto vero erede eretico, in grado di affrontare in maniera autonoma il proprio viaggio e ricomporre il rapporto tra le generazioni. Un affascinante viaggio al crocevia tra teatro e psicanalisi, in dialogo con Sofocle, Shakespeare, Omero, Philip Roth e con la quotidianità del rapporto con i Figli oggi.

Biglietti: Euro 10 posto numerato

I biglietti possono essere acquistati:

Presso la libreria Feltrinelli di Piacenza (via Cavour 1 a Piacenza) nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00: domenica e nei giorni di spettacolo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Oppure

On line sul sito veleiateatro.com

Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica area archeologica di Veleia Romana. In caso di maltempo sulle pagine facebook e instagram del Festival saranno indicati gli aggiornamenti sull’agibilità degli spettacoli.

Informazioni – Per informazioni è possibile: telefonare al numero: 324.9297592 nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30; domenica e nei giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Oppure

scrivere a: info@veleiateatro.com