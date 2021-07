Festival di Teatro Antico di Veleia – Sergio Rubini in “Ristrutturazione”

Torna l’appuntamento estivo con il Teatro Antico nell’incanto dell’area archeologica di Veleia, dove si rinnova la dimensione (mutuata dall’esperienza più profonda del teatro greco) del rito civile di una comunità riunita per rivivere, attraverso la scena, i miti che appartengono a un passato collettivo.

DOMENICA 18 LUGLIO – Ore 21.30

SERGIO RUBINI in RISTRUTTURAZIONE – Da Vitruvio ad odierne disavventure casalinghe

Scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi

Musiche eseguite dal vivo da Musica da Ripostiglio. L. Pirozzi chitarra e voce, L. Giacomelli chitarra, R. Toninelli contrabbasso, E. Pellegrini batteria. Regia di Sergio Rubini.

Nuovo spettacolo

L’apertura del festival è affidata a un’icona del cinema italiano, l’attore, autore e regista Sergio Rubini che presenta a Veleia (in versione speciale) il suo nuovo spettacolo, l’esilarante, tragicomico racconto di una ristrutturazione, in cui il viavai di architetti, operai, ingegneri, allarmisti, idraulici, condòmini (competenti e incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi) che invadono l’appartamento dello sfortunato padrone di casa, stravolgendogli la vita, rivela una realtà distante dalle teorie dei manuali di architettura, a partire dal più antico, il De Architectura di Vitruvio. Accompagnato e intervallato dai motivi e dalle atmosfere di una band musicale, Musica da Ripostiglio, il racconto prende il via da molto lontano e attraversa le tragicomiche vicissitudini del protagonista e della sua compagna… Se non che l’arrivo della pandemia azzera tutto, imponendo nuove regole e nuovi codici: un nuovo mondo che necessita a sua volta di una ristrutturazione profonda e collettiva per poter ricominciare a girare.

Biglietti: Euro 10 posto numerato

I biglietti possono essere acquistati:

Presso la libreria Feltrinelli di Piacenza (via Cavour 1 a Piacenza) nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00: domenica e nei giorni di spettacolo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Oppure

On line sul sito veleiateatro.com

Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica area archeologica di Veleia Romana. In caso di maltempo sulle pagine facebook e instagram del Festival saranno indicati gli aggiornamenti sull’agibilità degli spettacoli.

Informazioni – Per informazioni è possibile: telefonare al numero: 324.9297592 nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30; domenica e nei giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Oppure

scrivere a: info@veleiateatro.com