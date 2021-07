Festival di Teatro Antico di Veleia – Teatro del Lemming in “Metaformosi”

Torna l’appuntamento estivo con il Teatro Antico nell’incanto dell’area archeologica di Veleia, dove si rinnova la dimensione (mutuata dall’esperienza più profonda del teatro greco) del rito civile di una comunità riunita per rivivere, attraverso la scena, i miti che appartengono a un passato collettivo.

Giovedì 5, Venerdì 6 Agosto Repliche: ore 20.45, 21.30, 22.15. Ingresso riservato a cinque spettatori a replica

TEATRO DEL LEMMING in METAMORFOSI-Di forme mutate

Con A. Papa, D. Ferrantini, F. Tommasini, K. Raguso, M. Carluccio, M. Munaro. Drammaturgia musica e regia di Massimo Munaro

Nuovo spettacolo

Ispirandosi alle Metamorfosi di Ovidio, il Teatro del Lemming chiude il Festival di Veleia offrendo allo spettatore un‘immersione intima e personale nello spazio del rito, del mito, del ricordo. Il lavoro propone anche una possibile via d’accesso ad un altro livello di realtà, dove siamo posti all’incrocio fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. È come se si precipitasse nel labirinto di una memoria ad un tempo personale e archetipica. Siamo di fronte, forse, a dei fantasmi, all’evocazione di un passato che si fa presente ma che non può tornare. La distanza attore-spettatore mima qui quella distanza irricomponibile che ci separa da ciò che è stato e che non tornerà più. La materia si disfa, si decompone, si mescola. Tutto cambia e si trasforma. Le Metamorfosi cantate da Ovidio si specchiano, così, nelle tante metamorfosi attraversate da ciascuno di noi, in un continuo movimento fra morti e rinascite.

Biglietti: Euro 10 posto numerato

I biglietti possono essere acquistati:

Presso la libreria Feltrinelli di Piacenza (via Cavour 1 a Piacenza) nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00: domenica e nei giorni di spettacolo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Oppure

On line sul sito veleiateatro.com

Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica area archeologica di Veleia Romana. In caso di maltempo sulle pagine facebook e instagram del Festival saranno indicati gli aggiornamenti sull’agibilità degli spettacoli.

Informazioni – Per informazioni è possibile: telefonare al numero: 324.9297592 nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30; domenica e nei giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Oppure

scrivere a: info@veleiateatro.com