Festival “L’altra scena” – “Scoppiati”

Una storia ironica e poetica, concreta e surreale, senza parole, sulla vita speciale di un palloncino ordinario. Ce la racconta Giacomo Occhi in “Scoppiati”, spettacolo tout public in scena al Teatro Gioia di Piacenza martedì 12 ottobre alle ore 21, con repliche mercoledì 13 e giovedì 14 alle ore 18 allo scopo di facilitare la partecipazione del pubblico delle famiglie. Prosegue così la seconda e ultima settimana di programmazione del Festival di teatro “L’altra scena” 2021, direzione artistica di Jacopo Maj, organizzato da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

La vita di un palloncino scorre sempre uguale, giorno dopo giorno. Nulla lo riempie per davvero. Finché a un certo punto si gonfia d’amore: un grande cambiamento che lo porterà a vivere pienamente quello che la vita ha in serbo per lui. Una storia ironica e poetica, concreta e surreale, senza parole, sulla vita speciale di un palloncino ordinario. Uno spettacolo che durante l’estate ha partecipato a diversi festival riuscendo a intercettare un pubblico di tutte le età. Con “Scoppiati”, aspettando la Rassegna “A teatro con mamma e papà” 2021/2022 che prenderà il via a novembre, il Festival “L’altra scena” si apre così al pubblico delle famiglie (lo spettacolo è consigliato a tutto il pubblico a partire dai 6 anni).

Di e con Giacomo Occhi, regia di Beatrice Baruffini, musiche e suono di Andrea Ferrario, la creazione di Giacomo Occhi ha il sostegno produttivo e distributivo di Teatro Gioco Vita. “Scoppiati” nasce dallo studio finale esito del project work realizzato da Giacomo Occhi in quanto allievo della seconda edizione di “Animateria”, il corso di figura promosso da Teatro Gioco Vita, Teatro delle Briciole e Teatro del Drago. Studio che abbiamo visto a Piacenza al Teatro Gioia nell’ambito del Festival “L’altra scena” limited edition 2020 nella serata “La notte delle figure”.

INFO – I biglietti lo spettacolo al Teatro Gioia costano € 10 (intero) € 8 (ridotto) € 6 (ridotto studenti). Per le famiglie il biglietto costa 6 euro per i bambini e i ragazzi, 8 euro per gli adulti accompagnatori. I posti sono limitati. Per il pagamento dei biglietti sono utilizzabili i voucher. La biglietteria di Teatro Gioco Vita è attiva in via San Siro 9 a Piacenza dal martedì al sabato ore 10-13, tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona nella sede della rappresentazione a partire da un’ora prima dell’inizio. Gli spettacoli e tutte le attività in programma si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

TEATRO GIOIA via Melchiorre Gioia 20/a – telefono 0523.1860191 (solo nelle giornate di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione). Per informazioni: Teatro Gioco Vita, tel. 0523.315578, info@teatrogiocovita.it