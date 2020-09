Festival L’altra scena – “Shakespearology- un’intervista impossibile a William Shakespeare”

Doppio appuntamento venerdì 2 ottobre a Piacenza per la giornata finale del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena” 2020. Dalle ore 16 al Teatro Gioia andrà in scena “La notte delle figure”, mentre alle ore 21 al Teatro Filodrammatici “Shakespearology” di Sotterraneo.

“SHAKESPEAROLOGY – un’intervista impossibile a William Shakespeare” – Dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è William Shakespeare che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo. Con “SHAKESPEAROLOGY – un’intervista impossibile a William Shakespeare” di Sotterraneo, incursione dissacrante ed esilarante nella figura del Bardo e della sua arte, si chiude a Piacenza l’edizione 2020 – limited edition – del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena” curato da Jacopo Maj e organizzato da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

Appuntamento venerdì 2 ottobre alle ore 21 al Teatro Filodrammatici (prenotazione consigliata, capienza del teatro stabilita nel rispetto delle prescrizioni in termini di distanziamento e misure di sicurezza). “Shakespearology” è un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali. In scena Woody Neri, concept e regia di Sotterraneo, scrittura di Daniele Villa. Dice Jerome Salinger: “quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono”.

“È da un po’ di tempo – spiegano gli artisti di Sotterraneo – che volevamo usare il teatro come quella famosa telefonata, per incontrare Sir William Shakespeare in carne-e-ossa e fare due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena, come se accompagnassimo Van Gogh al Van Gogh Museum o Dante in mezzo ai turisti che visitano la sua abitazione fiorentina. Partiamo dall’immaginario collettivo per parlare con Shakespeare. Certo, non sarà il vero, autentico, originario William Shakespeare, ma se riusciamo a incontrare anche uno solo dei possibili Shakespeare, forse l’esperimento potrà dirsi riuscito”.

Il ritorno di Sotterraneo a Piacenza è molto atteso dal pubblico. Il collettivo di ricerca teatrale nato a Firenze nel 2005, le cui produzioni hanno ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti fra cui Premio Lo Straniero, Premio Hystrio e due premi Ubu, ha presentato in questi anni al Teatro Filodrammatici, grazie a Teatro Gioco Vita, gli spettacoli “Dies irae_5 episodi intorno alla fine della specie” nel 2011, “BE LEGEND!” nel 2014 e “Overload” nel 2019 per il Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, oltre a “La Repubblica dei Bambini” nel 2011 e nel 2016 per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”.

INFO – Biglietti € 12 intero € 10 ridotto (prenotazione consigliata, posti numerati). La biglietteria di Teatro Gioco Vita è aperta in via San Siro 9 a Piacenza dal martedì al venerdì ore 10-12 (tel. 0523.315578, whatsapp 334.6700321, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it). Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Filodrammatici a partire dalle ore 20. Per lo spettacolo “Shakespearology” è prevista anche la prevendita online (https://www.vivaticket.com/); i posti riservati ai congiunti e i posti di platea si possono acquistare solo in biglietteria. Per il pagamento dei biglietti sono utilizzabili i voucher. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

