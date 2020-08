Festival “Lultimaprovincia” – 29esima Edizione

15 paesi ospitanti, 19 spettacoli, 14 compagnie ed un finale con ospiti internazionali a Piacenza in Open Space 360º, casa di Manicomics Teatro. Sono i numeri di Lultimaprovincia: la rassegna teatrale itinerante che anche quest’anno torna nelle piazze, nei cortili e nelle strade che da 29 anni accolgono gli appuntamenti del festival, che non dimostra per niente la sua età grazie ad una programmazione attuale e giovane.

4 settembre CASTEL SAN GIOVANNI – Piazza del Teatro

Compagnia NANDO & MAILA – Sonata per tubi (circo teatro clown) h.21 – Il clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età.

Prenotazioni WhatsApp 333.1741885