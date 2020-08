Festival “Lultimaprovincia” – 29esima Edizione

15 paesi ospitanti, 19 spettacoli, 14 compagnie ed un finale con ospiti internazionali a Piacenza in Open Space 360º, casa di Manicomics Teatro. Sono i numeri di Lultimaprovincia: la rassegna teatrale itinerante che anche quest’anno torna nelle piazze, nei cortili e nelle strade che da 29 anni accolgono gli appuntamenti del festival, che non dimostra per niente la sua età grazie ad una programmazione attuale e giovane.

16 agosto CERIGNALE Pian dei Mulini

COMPAGNIA MANICOMICS – TITUS E ROMEK AL MULINO (Teatro Clown) h.18 – I fondatori di Manicomics Mozzani e Tarquini sono Titus e Romek, due personaggi strani, a metà strada tra la saggezza dei vecchi e la irresponsabilità dei bambini.Piazza dei Diritti e delle Tolleranze Cerrato/Tanoni

INandOUT (Circo/Teatro) h.21 – Due personaggi in scena. Una ruota che gira, acrobazia e teatro si incontrano sul terreno della comicità e del grottesco – Nuova Produzione Festival Lultimaprovincia 2020 Piazza dei Diritti e delle Tolleranze

HUGO SANCHEZ JR. – RIO BOOM BOOM (Teatro/Clown) a seguire – Un clown irriverente che fa da specchio alla nostra società con le sue contraddizioni e le sue assurdità