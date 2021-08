Festival “Lultimaprovincia”

Torna “Lultimaprovincia”, il festival di circo/teatro itinerante organizzato da Manicomics Teatro.

Giunta alla 30esima edizione, la rassegna – che si svolgerà attraverso ventuno Comuni della Provincia di Piacenza – vedrà protagonisti attori, clown, acrobati, giocolieri e musicisti, in scena dal 7 agosto – esordio a Perino di Coli – al 12 settembre, con chiusura a Fiorenzuola. Il calendario si compone di 23 date per 31 spettacoli portati sul palcoscenico da 25 compagnie, in prevalenza italiane, ma con spazio anche a gruppi esteri.

INFO L’ULTIMAPROVINCIA – Gli spettacoli sono in programma nei comuni di: Agazzano, Alta Val Tidone, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Carpaneto, Castel San Giovanni, Coli/Perino, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Morfasso, Piacenza, Podenzano, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Travo, Vigolzone. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ed è richiesta l’osservanza delle norme anti-covid 19.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CONTATTI: tel: 353 4302346; sito: https://www.manicomics.it/festival-e-rassegne/lultimaprovincia/