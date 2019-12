Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 17.40, il Comune di Pontenure in collaborazione con la Parrocchia di Pontenure e le Associazioni locali organizza, La Fiaccolata di Natale per la Pace e la Solidarietà per sostenere il riconoscimento dei diritti umani nel mondo.

Dopo la Santa Messa delle ore 17, i partecipanti porteranno le luci accese alla Sacra Luce di Betlemme conservata nella Chiesa Parrocchiale, per le vie del centro cittadino

ORE 17: Santa Messa

ORE 17.40: Ritrovo in piazza Re Amato a Pontenure.

Accensione delle fiaccole della Pace con la Luce proveniente da Betlemme, che verrà portata per le vie del paese.

Percorso della fiaccolata: Piazza Re Amato, via Marconi, via Galilei, piazza Matteotti, via Papa Giovanni XXIII, via Marconi, piazza Re Amato.