Fiera d’Autunno e Bancarelle del Forte

Si conferma un evento da non perdere quello di domenica 3 novembre al Centro Commerciale Gotico con le “Bancarelle del Forte” che tornano per il secondo appuntamento del 2019 con lo shopping più glamour e le tendenze moda del momento.

La Fiera d’Autunno si svolgerà dalle 9 alle 19 nel piazzale esterno del Centro Gotico che ospiterà, nella parte centrale del parcheggio, le bancarelle toscane (saranno presenti anche alcuni banchi piacentini) che ricreeranno le magiche atmosfere del mercato del Forte. Tante idee quindi, per l’autunno-inverno per uno shopping “en plein air”, dove sarà possibile trovare il meglio dell’artigianato italiano di qualità: abbigliamento, accessori, pelletteria artigianale come borse e scarpe, stoffe pregiate, biancheria per la casa, bijoux e la migliore produzione di cachemire per cui il mercato è famoso. Ce ne sarà veramente per tutti i gusti, per grandi e piccini.

Non sarà una giornata di solo shopping quella di domenica, il Centro Gotico ha pensato anche ai più piccoli che avranno una zona dedicata con tanti giochi ad accesso gratuito. Come sempre, in quest’occasione di svago per tutta la famiglia, ci sarà spazio anche per le associazioni del territorio, sarà presente lo stand della Croce Rossa di Podenzano.