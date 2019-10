Monticelli d’Ongina è considerata la “Capitale dell’aglio bianco” poichè vanta una produzione di aglio di eccellente qualità conosciuta e apprezzata sui principali mercati internazionali. Ogni anno, la prima domenica di ottobre, viene dedicata a questo prodotto una fiera. La capitale dell’aglio, Monticelli d’Ongina, si riempie di musica, profumi e allegria per quattro giorni, mostrando i prodotti tipici della terra piacentina con mercatini e stand gastronomici, richiamando l’atmosfera del passato e della tradizione agricola.

Venerdì 4 ottobre 2019

Piazza Casali

ore 19 – Apertura stand gastronomico con piccola cucina. Da non perdere la spaghettata con aglio e olio e le bruschette

ore 19 Street food internazionale con le cucine dell’Unesco in tour”

ore 21 – Serata danzante con l’orchestra SERENA NITTI

Giardini delle scuole

ore 8.30 – Apertura Banco di Benecenza AVIS – AIDO -Caritas

Sabato 5 ottobre 2019

Per le vie del paese

dalle 9 alle 22 – Negozi aperti, Mercatino dei creativi e Mercatino dei Sapori e dei Prodotti Tipici Alimentari

Piazza Casali e Castello Pallavicino-Casali

ore 9.30 – 12.00 Laboratori e attività per bambini

ore 15 – Inaugurazione ufficiale della 44^ Fiera dell’Aglio, mostra–mercato dell’aglio e dei prodotti agro-alimentari locali

ore 19 – Apertura stand gastronomico Pro Loco

ore 21 – Apertura all’interno del Castello delle mostre allestite nella Rocca

ore 21.30 – Spettacolo di cabaret

ore 11 – 24.00 Street food

Domenica 6 ottobre 2019

Per le vie del paese

dalle 9 alle 22 – Bancarelle delle Fiera, negozi aperti, Mercatino dei creativi e Mercatino dei Sapori e dei Prodotti Tipici Alimentari

Piazza Casali e Castello Pallavacino-Casali

ore 9.30 Apertura stand gastronomico e mostra–mercato dell’aglio e dei prodotti agro-alimentari locali

ore 9 – 19

Nel Castello

Mostra d’arte

14° Mostra Micologica

Mercatino il “Villaggio Biologico”

Mercatino Artisti dell’ingegno a carattere creativo

Street food internazionale

ore 10.30 Da Piazza Casali partirà il Corteo storico in costume per le vie del paese insieme agli sbandieratori di Isola Dovarese. In chiusura, alle ore 11.30, taglio del nastro da parte delle autorità per l’inaugurazione ufficiale della fiera

ore 16.30 – Esibizione scuola di danza “Balletto Ducale”

ore 17.30 – Raduno bandistico con il Corpo Bandistico Monticellese “A. Zanella” e le bande della provincia di Piacenza con sfilata per le vie del paese

dalle 17.30 alle 18.30 Laboratorio di circo e teatro per bambini “Carrozzone degli artisti” che si concluderà con lo spettacolo alle ore 19.30

ore 21 – Si balla con DJ CORDO

Lunedì 7 ottobre 2019

ore 20.30 Tombola paesana