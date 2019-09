Fiera “Mondo Elettronica Piacenza”

La fiera mostra-mercato dell’elettronica di Piacenza “Teleradio”, una delle più storiche e prestigiose del circuito delle fiere di elettronica-informatica e radiantismo, ritorna 14 e 15 settembre a Piacenza Expo con tantissimi espositori provenienti da tutta Italia.

“Mondo Elettronica Piacenza” si inserisce nel circuito nazionale delle fiere di elettronica come una delle più importanti e complete, con la presenza di espositori di informatica, hardware e software, accessori, tecnologie digitali e satellitari, materiali di consumo, videosorveglianza, illuminazione, led, sigarette elettroniche, riparazioni sul posto, ferramenta ed accessori di hobbistica per il fai da te, e tutte le ultime novità nel mondo dell’elettronica a prezzi concorrenziali, mercatino radioamatoriale e surplus, e la consueta l’amichevole partecipazione e collaborazione della sezione piacentina dell’Ari.

La città di Piacenza si colloca in un territorio perfetto per gli appassionati emiliani, lombardi e piemontesi, trovandosi a pochi chilometri dalle città di Milano e Torino. La fiera dell’elettronica è una delle più famose ed antiche, da oltre 40 anni è un punto di riferimento per il pubblico competente e conoscitore di valvole, spinotteria, cavetteria, meccanismi e congegni elettrici, ovvero proprio l’elettronica con la E maiuscola!

L’edizione di settembre è la storica “TeleRadio” che annovera i più importanti espositori del panorama fieristico. Pur in momento molto altalenante del settore, a “Mondo Elettronica Piacenza” c’è la certezza di trovare tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia.