Sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 a Pizzighettone (CR) si terrà la manifestazione Fight and Beauty, dedicata agli sport di combattimento e arti marziali nonché al fitness e alla cura del corpo. La manifestazione, a ingresso gratuito, avrà luogo dalle 10 alle 19 nei 6.000 m² coperti delle Casematte e nei 36.000 m² recintati dell’annesso parco totalmente a prato del Fossato di Pizzighettone (CR). A Fight and Beauty saranno presenti espositori delle varie tematiche e settori merceologici succitati.

La Palestra Activity Club di Piacenza sarà presente in entrambe le giornate di Fight and Beauty con dimostrazioni di kung fu – wing chun sam lau (a mani nude e con bastone) e altre arti marziali.

Per quanto riguarda il settore Sport di Combattimento e Arti Marziali nelle due giornate – all’interno delle Casematte e/o nel Fossato – ci saranno fra l’altro dimostrazioni sul ring di Pugilato sia maschile che femminile (palestre di Crema, Cremona e Mantova), Kung fu (Piacenza e Cremona), Kickboxing (Cremona) Full Contact Karate, Lotta Greco-Romana (Bergamo), Wrestling maschile e femminile (Lodi), Kendo (Milano e Cremona), Scherma (club di Cremona, Saranno, Bergamo e Mantova, con fioretto, spada, sciabola), Combattimento con bastone, coltello, picca, alabarda e armi da taglio occidentali (Cremona, Lecco, Milano, Brescia, Bergamo), Scontri Gladiatori (Mirmillone, Secutor, Trace, Reziario, palestre di Bergamo), Pancrazio (Pugilato dell’antica Roma), Krav Maga (Cremona), Difesa Personale, Aikido, Tai Ji Quan (Cremona), Judo, Jiu Jitsu, Wushu, Kali filippino (Lodi), Qi Gong, Brazilian Jujitsu, Wing Chun Sam Lau (Piacenza), Bo Jutsu, Lancio del giavellotto da guerra greco-romano (Bergamo), Ginnastica Militare Dinamica (nazionale) e l’antico Braccio di Ferro (Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto, Emilia Romagna).

Per il divertimento di bambini e adulti – organizzato dalla I.C.W. Italian Championship Wrestling – I Campioni del Wrestling – non poteva mancare il Wrestling, unico appuntamento a pagamento (biglietto, 15 euro) e che si terrà nella Casamatta 34 sabato 15 giugno dalle 21. I combattimenti, ai quali parteciperanno sia uomini che donne, mostreranno questi veri atleti sull’apposito ring in scontri più o meno “leali e corretti” fra buoni e cattivi e che tanto divertono il pubblico, incluso il classico tormentone dell’arbitro in cravattino che regolarmente viene picchiato dai contendenti.

Nell’ambito di Fight and Beauty ci sarà anche il Braccio di Ferro con – il sabato – il Campionato Nord Italia organizzato dalla Federazione Braccio di Ferro Italia. Attesi almeno 80 atleti, suddivisi in Senior ed Esordienti di sette categorie ciascuna (dai 70 agli oltre 110 kg). Ovviamente, tavolini regolamentari WAF, arbitri e giudici che daranno modo (fuori gara e con cautela) a chiunque lo desideri di provare questa antichissima prova di forza e tecnica. Inoltre, sempre nelle due giornate, alla manifestazione collaborerà Ginnastica Dinamica Militare Italiana (GDM), con il Raduno Nazionale che sabato a Pizzighettone porterà almeno 500 atleti.

La GDM è una disciplina sportiva basata su esercizi a corpo libero, che sfrutta, quindi, solo le leve e le resistenze del nostro corpo, senza l’ausilio di attrezzi. L’efficacia degli allenamenti GDM è assicurata dall’attivazione di tutte le catene cinetiche del corpo in sinergia tra loro, e non allenando singoli distretti corporei.

Nell’area Fitness invece, fra l’altro, saranno presenti spazi con dimostrazioni di Zumba, Pilates, Step, Well Dance e Bodybuilding maschile e femminile. A proposito di quest’ultimo, nella mattinata di domenica 16 giugno – sempre nell’ambito di Fight and Beauty – si terrà il concorso nazionale di Bodybuilding maschile e femminile Bikini Contest, organizzato dalla N.B.B.U.I. (Natural Body Building Union International) e con atleti e atlete provenienti da Italia e Ungheria. Curiosità, anche dimostrazioni di lotta, combattimento e fitness di donne forti e determinate.

Rappresentanti del gentil sesso in campo a Pizzighettone nel braccio di ferro, pugilato, karate e altre arti marziali, e persino sul ring del wrestling contro lottatori uomini! Non solo, anche nel fitness con duri esercizi fisici e il sollevamento di pesi non trascurabili neppure da uomini allenati e forti. Senza dimenticare gli sport in cui la velocità di riflessi e la precisione fanno la differenza, come nella scherma con la sciabola, fioretto e spada.