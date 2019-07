Ritorna a Cortemaggiore da venerdì 19 a domenica 21 luglio 2019 l’evento più atteso dell’estate di Cortemaggiore, la terza edizione della manifestazione FILLMORE SUMMER FESTIVAL. La manifestazione, in programma al Chiostro dei Frati, vuole rievocare il Fillmore, lo storico locale di Cortemaggiore in cui si sono esibiti tanti grandi nomi della musica del calibro di Patty Smith, Jovanotti, Vasco Rossi, De Gregori e tanti altri.

Il festival anche quest’anno offre un evento ricco di arte, cultura, prodotti di artigianato, ottimo cibo, birra a fiumi e ovviamente tanta musica live. Fra gli artisti che si esibiranno sul palco del Fillmore Summer Festival ci saranno Morgan, Davide Toffolo e Cumbia, il Barone Lamberto, oltre a tutta la migliore scena musicale piacentina.

VENERDI’ 19 LUGLIO 2019

Morgan

Lilith and the Sinnersaints

Blugrana

Stereo Gazette

Padma

Federica Infante

Giulio Taroni – All you can Hit – DJ Set

GUEST

Franco Mussida

Antonio Bacciocchi

SABATO 20 LUGLIO 2019

Istituto Italiano di Cumbia

Maria Antonietta

Modupé

Piqued Jacks

Nosexfor

DJ Andy Fisher – DJ Set

DOMENICA 21 LUGLIO 2019

Tedua

Il Barone Lamberto

Limbrunire

Martina Zoppi

Alekos + Devil Sola + Flowers

Delfo

Warm Morn

GUEST

Violetta Bellocchio

Gabriele Micalizzi

Moreno Pisto

Mattia Motta

ART IN MOTION

Davide Foschi

Michele Groppi

Fabio Guarino

Giuseppe Tirelli Scultore

Alexia Solazzo

FOOD

DRINK

EXPO AREA