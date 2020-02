Film di montagna – China Jam

Sempre alla ricerca di muri verticali ancora inviolati, nel 2013 il francese Evrard Wendenbaum e i belgi Sean Villanueva O’Driscoll, Nicolas Favresse e Stephane Hanssens approdano in una valle sperduta nella regione più occidentale della Cina. Dopo una settimana di esplorazione, si imbattono in una parete che s’innalza per 1200 metri e culmina a quota 5842 metri.

Una tentazione irresistibile che si tradurrà in 6 giorni di trasporto del materiale e altri 14 giorni trascorsi a scalare. Naturalmente tutto in condizioni estreme, con tempeste di neve e senza farsi mancare botte e ferite. Un’avventura vissuta e raccontata con entusiasmo, umorismo e sessioni musicali ad alta quota, tanto irreali quanto suggestive.

Premio Mario Bello 2015 al Trentofilmfestival, primo premio all’OFF 2016, menzione speciale al Verona Filmfestival